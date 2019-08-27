الكويت تدين محاولات الحوثيين لاستهداف جازان السعودية

أدانت الكويت الإثنين، محاولات الحوثيين استهداف منطقة جازان في السعودية بستة صواريخ باليستية.

جاء ذلك في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد المجلس بحسب البيان مجددًا، وقوف الكويت إلى جانب السعودية “الشقيقة” في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أكد البيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الآثمة تعكس إصرار الميلشيات الحوثية على تصعيد التوتر في المنطقة وإجهاض كل مساعي السلام، مشيدا بنجاح القوات الأمنية السعودية في التصدي لهذه الصواريخ.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن أسفه جراء السيول التي اجتاحت بعض الأراضي في جمهورية السودان، والتي خلفت عددا من الضحايا وأضرارا مادية، معربا عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا. كما أدان مجلس الوزراء، الهجوم المسلح الذي وقع على نقطة تفتيش بمنطقة (دربان كلان) شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية مؤخرًا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه.

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