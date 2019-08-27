بالفيديو – صرخة كونتي الأولى تُدمر ليتشي.. إنتر كما لم نشاهده منذ 9 سنوات

إنتر اكتسح ليتشي برباعية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

انطلاقة ولا أروع لكتيبة أنطونيو كونتي التي سيطرت بالكامل على مجريات المباراة منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة.

أداء جعل حسين ياسين مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا يكتُب: .. وصدق القول.

مارسيلو بروزوفيتش افتتح التسجيل أولا لصالح إنتر من تسديدة ولا أجمل ولا أروع من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 21 كتبت التقدم للأفاعي.

بعدها وبأقل من 3 دقائق استقبل الوافد الجديد من ساسولو، ستيفانو سينسي كرة عائدة من منطقة جزاء ليتشي، ليسدد أرضية زاحفة هزت الشباك.

ثنائية مقابل لا شيء في أول 25 دقيقة دمرت تماما أحلام ليتشي الذي بدأ المباراة بشكل أفضل في أول 10 دقائق ولكن الأمور تحولت تماما بعد ذلك لصالح إنتر.

في الشوط الثاني جاء الموعد مع الدبابة روميلو لوكاكو ليفتتح سجله التهديفي مع إنتر.

لوكاكو استقبل كرة عائدة من حارس مرمى ساسولو ليضعها في الشباك في الدقيقة 60.

60 دقيقة ولا أجمل من إنتر، تخللتها اعتماد كبير على التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

تسديدات وصلت لأعلى درجة من الإتقان في الدقيقة 85 والسبب أنطونيو كاندريفا.

كاندريفا يطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا تُرد تهز الشباك بالضربة الرابعة القاضية لـ إنتر والصرخة الأولى لـ كونتي في إيطاليا.

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