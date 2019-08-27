الجيش : القبض على عناصر مسلحة بغريان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تمكنت من القبض على عدد من العناصر المسلحة في منطقة بني خليفة في غريان.

وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عددا من عناصر التشكيلات المسلحة قام بتسليم نفسه لقوات الجيش مشددا على أنهم يلقون معاملة حسنة وأن ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار. وأعلن المركز الإعلامي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة معسكر القوة الثامنة بغريان مضيفة أن “شباب الكرامة داخل غريان” انتفضوا وسيطروا على مقر مديرية الأمن.

وأكد المركز الإعلامي أن قوات الجيش حققت تقدما صوب مدينة غريان وتمكنت من القضاء على ما تبقى من مقاومة التشكيلات المسلحة في منطقة بوزيان مبينا أن القوات المسلحة تتجه صوب وسط مدينة غريان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن سلاح الجو تمكن من تدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير لافتا إلى هروب التشكيلات المسلحة في غريان.

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