 خفر السّواحل اللّيبي يصدُّ مجموعةَ مهاجرين

بنغازي 27 أغسطس 2019 (وال) -أعلنت منظمة إنسانية، عن احتمال قيام خفر السواحل الليبي بالتعاون مع السلطات الأوروبية بعملية اعتراض وإعادة سفينة مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في تغريدة في الحساب الرسمي لبرنامج (الأرم فون) التابع لمنظمة “ووتش ذا ميد “غير الحكومية، أن المنظمة تلقت اتصالا من قارب قادم من ليبيا على متنه 50 شخصا من بينهم 20 امرأة والعديد من الأطفال.

وأضافت المنظمة: “وبعد تحديدنا لموقعه أبلغنا سلطات مالطا وخفر السواحل الإيطالي، ثم فقدنا الاتصال مع القارب، وأشارت المنظمة إلى أن “انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في عرض البحر المتوسط لا تزال مستمرة في الخفاء”.

يذكر أن مشروع” الأرم فون” أطلق في عام 2014 م، وخصص خطا هاتفيا مباشرا منظما ذاتيا، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في عرض البحر المتوسط على متن القوارب المنكوبة المتجهة إلى أوروبا.(وال – بنغازي ) س خ / رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال