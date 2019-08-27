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إخلاء مطار ميونخ بسبب اختراق أمني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2 بمطار ميونخ، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 بسبب التدابير الأمنية الجارية.
وذكرت الشرطة، في بيان، أنه يُعتقد أن شخصا تمكن من تفادي نقطة تفتيش ودخول المبنى عبر باب طوارئ لا يُسمح إلا للركاب الذين اجتازوا كافة إجراءات الفحص من عبوره.
ولم يتضح على الفور عدد الرحلات الجوية التي جرى إرجاؤها أو إلغاؤها جراء هذه التدابير.

ونصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران التي يسافرون معها.

تجدر الإشارة إلى أن مطار ميونخ هو ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما. وكان حادثا مماثلا وقع بالمطار خلال ذروة موسم العطلات الصيفية العام الماضي وتسبب في إلغاء 330 رحلة.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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