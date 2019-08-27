إعلان عن قرب تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

الخرطوم 27 أغسطس 2019 (وال)- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الثلاثاء، أنها سلمت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قائمة ترشيحاتها الوزارية، وأنه من المنتظر أن يُعلن عن تشكيله لحكومته غدًا الأربعاء.

وأوضحت قوى الحرية والتغيير أنها حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية، وذلك بعد اجتماع استمر 19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت المرشحين لعدد 14 وزارة و4 مجالس.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان قد أدى اليمين الدستورية الأربعاء الماضي كرئيس للوزراء، بعد اتفاق توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لإدارة المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير الذي استمر حكمه 30 عامًا. (وال- الخرطوم) س خ/ ر ت

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