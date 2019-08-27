السراج يراجع ملف الاستثمارات الليبية في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

راجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وزير التخطيط بالحكومة، الطاهر الجهيمي، ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الحيوية من بينها تسريع تنفيذ مشروعات المنطقة الجنوبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم اتخاذه من خطوات لمعالجة مشكلة الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروعات زيادة القدرة الإنتاجية لتغطية الاستهلاك العام.

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