سيالة يشارك في اجتماعات مجموعة التيكاد

ايوان ليبيا – وكالات :

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (مجموعة التيكاد)، بمدينة يوكوهاما اليابانية.

ويعد الاجتماع تحضيرا للمؤتمر، الذي تنعقد نسخته السابعة «تيكاد 7»، من غد الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصباح اليوم، التقى سيالة، رئيسة مجلس الشيوخ الياباني، أكيكو سانتو، حيث أطلعها على مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما طالب بعودة السفارة اليابانية للعمل من طرابلس، وعودة الشركات اليابانية المتعاقدة في ليبيا لاستئناف أعمالها.

يشار إلى أن اجتماعات مؤتمر «تيكاد» تعقد بمبادرة من حكومة اليابان، لتعزيز الحوار السياسي بين طوكيو والقادة الأفارقة، لحشد الدعم من أجل التنمية في القارة السمراء، ويحضرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي.

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