2000 حافلة ذكية في مكة خلال 5 سنوات لنقل الحجاج والمعتمرين

أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، حيث يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عقود عدة، من بينها ما أعلنته مؤخرًا شركة «NEC Corporation» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها لنظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، والذي يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البنى التحتية.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يحظى بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام، لافتة إلى أن إدخال الشركة اليابانية النظام الذكي على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020، لنحو 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبينت أن مشروع النقل بالحافلات تنفذ مرحلته الأولى عبر عقود، أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة، المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، إضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

وتابعت الهيئة أنه يتم تنفذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، والتي تشمل المحطات الرئيسة، ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

ويعد المشروع نقلة نوعية في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، وتسهيل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين. وتتكون شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة من 12 مساراً تغطي أغلب مناطق المدينة بعدد 400 حافلة للمرحلة الأولى، جميعها ألمانية الصنع، تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الراحة والكفاءة والخدمة المميزة. وتحتوي الحافلات على أحدث أنظمة النقل الذكية التي تمكن مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع (GPS) وإدارتها عن بُعد، كما أن الحافلات مزودة بأعلى معايير السلامة والأمان، إذ تحتوي على نظام المراقبة بالكاميرات ونظام الحماية من الحوادث ونظام إطفاء للحريق، ونظام الإنذار للحالات الطارئة الذي يرتبط بمركز التحكم والسيطرة. كما تحتوي الحافلات على شبكة واي فاي للركاب وشاشات توجيه الرحلات وأنظمة دفع آلية ذكية بلغات عدة، إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ونظام العد الآلي للركاب، ونظام معلومات الرحلات الفوري، ونظام إعطاء الأولوية مرتبط مع نظام الإشارات المرورية في المسارات السريعة، وترتبط جميع هذه الأنظمة مع مركز التحكم والسيطرة، وكذلك بالمحطات الرئيسية الـ4 في المنطقة المركزية ومحطات التوقف البالغ عددها نحو 450 محطة موزعة على جميع المسارات.

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