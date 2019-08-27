دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع نتائج عمل زيارة وزير الخارجية ومخرجات قمة دول السبع في فرنسا

بنغازي 27 أغسطس 2019 (وال)- أطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على نتائج جولة معالي وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج للعاصمة الفرنسية باريس، وتداوله لنتائج قمة الدول السبع المنعقدة مؤخرًا في فرنسا.

هذا وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، تداعيات الهجوم الأخير من قبل الجماعات الإجرامية الوافدة والخارجة عن القانون على مدينة مرزق، إلى جانب التأكيد على ضرورة منع التدخلات الخارجية، من خلال مخاطبة دول الجوار، وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي المدينة التي صدر قرار بشأنها من مجلس النواب باعتبارها مدينة منكوبة.

وبدوره، أشاد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالموقف الدولي الداعم لاستقرار ليبيا، والحرب الجارية ضد الميليشيات المسلحة، فيما رحّب دولة الرئيس بالتغير الدولي الملحوظ حيال الملف الليبي مؤخرًا.

وأطلع معالي الوزير دولة رئيس مجلس الوزراء، على الترتيبات النهائية لإنشاء وتجهيز ديوان وزارة الخارجية في مدينة البيضاء، لافتًا إلى أن استلامه سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد معالي وزير الخارجية لدولة الرئيس على ضرورة تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة، أو التي ترغب في العمل في ليبيا، من خلال وزارة الخارجية و التعاون الدولي، وذلك ضمانًا لحسن سير أعمالها وفقًا لاحتياجات ليبيا المحلية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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