روحاني يدعو واشنطن إلى رفع العقوبات عن إيران

طهران-العنوان

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـ”اتخاذ الخطوة الأولى” من خلال رفع الحظر عن إيران، وذلك غداة إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني.

وقال روحاني في خطاب بث مباشرة عبر التلفزيون الحكومي “عليكم أن تخطوا الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة وعندئذ ستكون الظروف مختلفة”.

وتابع “إذا لم تسحب أمريكا إجراءات حظرها ولم تكف عن سلوكها الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا”.

واعتبر روحاني أن “مفتاح التغيير الإيجابي هو بيد واشنطن”، مؤكدا “إننا لا نصنع قنبلة ذرية.. ليس بسبب تحذيراتكم بل بسبب معتقداتنا وأخلاقياتنا”.

وقال “إذا كان ذلك بصدق مصدر قلقكم الوحيد، فهو أزيل أصلاً” من خلال فتوى صادرة عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأصدر خامنئي فتوى ضدّ الأسلحة النووية عام 2003 وأعاد التأكيد عليها مرّات عدّة منذ ذلك الوقت.

وأكد روحاني في حديث خلال مراسم إطلاق مشروع سكني وطني في طهران “عليكم إذا أن تقوموا بالخطوة الأولى وبدونها لن يفتح هذا الباب”.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

المصدر-وكالات

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