طبيب ميهايلوفيتش: لن يكون قادرا على حضور كل المباريات

ميهايلوفيتش عاد لإدارة مباريات بولونيا من على خطوط الفنية أمام هيلاس فيرونا في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في أول جولات الدوري الإيطالي.

الصربي تم تشخيص مرضه بسرطان الدم ويخضع للعلاج الكيميائي في أحد العيادات في مدينة بولونيا.

ميهايلوفيتش تواجد في ملعب أنطونيو بنتيجودي معقل هيلاس فيرونا ليتفاجئ الجميع بما فيهم لاعبيه.

ميشيل كافو الطبيب المُعالج تحدث عن وضع ميهايلوفيتش وتواجده في أرضية الملعب قائلا لوكالة إنسا الإيطالية: “يوم الجمعة ظهرت بعض علامات التحسن، وقد قلت له أن يبدأ في تنظيم ذلك سوف أتخذ قراري بشكل واضح بين يومي السبت والأحد، لقد أظهر يوم الخميس عزما واضحا على التواجد في ملعب المباراة”.

وتابع “لابد أن أقول أنه مريض مثالي، أنه يقوم بكل شيء أخبره به، ولم يتجاهل أي نصيحة أو اقتراح”.

وأردف “لقد ارتدى قناعا واقيا عندما كان في السيارة بطريقة إلى الملعب، وقلت له أنه سيكون هناك مخاطرة قليلة عند تواجده داخل المنطقة الفنية في الملعب لأنه سيكون داخل مساحة مفتوحة كبيرة، لذلك تمكن من خلع القناع الواقي”.

وكان ميهايلوفيتش قد وعد لاعبيه بالتواجد معهم في الجولة الأول من الدوري الإيطالي.

وأتم عن حالة الصربي “استطيع أن أقول أن ما حدث قد يكون حادثا معزولا، هناك أوقاتا سيكون عليه البقاء من أجل تلقي العلاج وفقا لمواعيده، ولن يكون قادرا على الحضور”.

بولونيا في الجولة المقبلة سوف يستقبل سبال في افتتاح الجولة الثانية على ملعب ريناتو دالارا.

طالع أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا