بحث تشغيل مطارات المنطقة الجنوبية

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس مصلحة المطارات ومديرو الإدارات والمكاتب، تشغيل مطارات المنطقة الجنوبية، بما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات لشركات الطيران والمسافرين، وفق بيان للمصلحة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأضاف البيان، الصادر أمس الإثنين، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع أهمها؛ آخر مستجدات الميزانية المخصصة لمطارات المنطقة الجنوبية (سبها وغات وأوباري وبراك وتمنهنت)، فضلًا عن مناقشة طرح المشاريع في مناقصات وأولويات تنفيذها.

وفي يناير الماضي، عقدت مصلحة المطارات اجتماعًا ناقشت فيه احتياجات مطار براك المدني التشغيلية، ومشاريع الصيانة، والتطوير المدرجة ضمن مخصصات الميزانية للسنة الجارية وإمكانية توفيرها، كما تطرق الاجتماع إلى فتح مطارات المنطقة الجنوبية، واستئناف الحركة الجوية منها، وعلى رأسها مطار سبها الدولي، التي سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع المعاناة عن أهالي الجنوب.

كانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت إيقاف الحركة الجوية لمطارات الجنوب الليبي، بعد قصف تعرضت له إحدى الطائرات المدنية بمطار حقل الفيل جنوب غرب البلاد في فبراير الماضي.

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