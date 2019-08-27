مباحثات ليبية ايرانية حول مستجدات الوضع في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة في أول وأرفع لقاء ( ليبي – إيراني ) مُعلن منذ سنوات .

وبحسب الخارجية الإيرانية فقد جاء الإجتماع على هامش المؤتمر الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) المنعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وبحث وزيرا خارجية ايران وخارجية الوفاق، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في ليبيا وفقاً لما أعلنته الخارجية الإيرانية فيما لم تنشر خارجية سيالة أي نبأ عن اللقاء وإكتفت بنشر لقاءاته مع مسؤولين آخرين فيما أعلن مسؤولين آخرين من الرئاسي مراراً بأن من حقهم البحث عن الدعم من أي جهات بسبب ما يعتبرونه خذلاناً من المجتمع الدولي لهم .

ونشرت الخارجية الإيرانية صوراً للقاء خلال مباحثات سيالة مع ظريف وصورة أخرى تذكارية عند نهاية الإجتماع الذي يبدوا أنه جرى في مقر إقامة بعثة طهران في اليابان .

ويأتي هذا اللقاء في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وغالبية دول الخليج من جهة وفتور في العلاقة بين المجلس الرئاسي وإدارة الرئيس دونالد ترامب من جهة أخرى وهو الذي وصف إيران يوم أمس في إجتماع مجموعة ” جي 7 “ بأنها راعية الإرهاب في العالم .

وفي نهاية أبريل الماضي إحتدم الجدل حول سفينة إيرانية وصلت مصراتة بشحنة مجهولة يشتبه بأنها صواريخ وقد أُحتجزت بالفعل في الميناء من قبل النائب العام ووعدت داخلية الوفاق بالكشف عن نتيجة التحقيق ولكن دون جدوى رغم مرور أربعة أشهر عن الحادثة .

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق كان قد دعا إدارة ترامب لتصحيح موقفها تجاههم قائلاً بأن الرئيس بات يعمل في ليبيا بالإتجاه الخطأ وذلك في مقابلة مع صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية نشرتها منتصف أغسطس الجاري .

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