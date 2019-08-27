السراج يلتقي سرا قادة أفريكوم

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر عن وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج على رأس وفد حكومي، إلى تونس، مساء أمس الإثنين، في زيارة مُفاجئة.

وبحسب ما نقلته المصادر، فإن السراج التقى فور وصوله مع قادة عسكريين يتبعون القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، فيما لم تكشف سواء المصادر أو الجهات الرسمية التابعة لحكومة الوفاق عن محاور الاجتماع.

زيارة رئيس المجلس الرئاسي تزامنت مع فقدان قواته السيطرة على مدينة غريان ذات الأهمية الاسترتيجية بتطورات الأوضاع العسكرية في ضواحي طرابلس التي تشهد قتالاً مُتواصلاً بين قوات الجيش الوطني والمجموعات الموالية للوفاق منذ نحو 5 أشهر.

ودفعت الاشتباكات التي اندلعت في ضواحي طرابلس مطلع أبريل الماضي أفريكوم لإعادة تمركز قواتها خارج الأراضي الليبية بشكل مؤقت في السابع من ذات الشهر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العاصمة.

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