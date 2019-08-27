الحريري يكشف عن اتصالات مكثفة لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء،اليوم الثلاثاء،عن اتصالات مكثفة تجري لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان .

واستهل الرئيس الحريري، الجلسة ، حسبما نقل عنه وزير الإعلام جمال الجراح ” بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701 وتهديدا للاستقرار في لبنان”.

وقال الحريري” إن هذا العدوان مرفوض ومدان وهناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الاسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان”.

وأضاف الحريري ” طبعاً ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة اليوم لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية وهذا الأمر يجري في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة مضافاً إليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني وهذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للأمور وضبط النفس وهذا اساس في هذه المعالجة للخروج من الأزمة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.

يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين كانتا قد خرقتا الأجواء اللبنانية فجر الأحد الماضي فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية ل”حزب الله” واقتصرت الأضرار على الماديات. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين بصاروخين موقعا عسكريا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شرق لبنان، ولم تسفر عن إصابات في الأرواح بل أحدثت أضراراً مادية.

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