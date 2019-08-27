بوتين: سوريا يجب أن تظل موحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنه تم تحديد تدابير إضافية بين روسيا وتركيا للقضاء على الإرهابيين في إدلب السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع اردوغان اليوم الثلاثاء : “روسيا وتركيا تشعران بقلق بالغ إزاء الوضع في إدلب، حيث يواصل الإرهابيون قصف مواقع الجيش السوري، ومهاجمة المنشآت العسكرية الروسية. يجب ألا تكون منطقة خفض التصعيد ملجأ للإرهابيين، بل كنقطة انطلاق لشن هجمات جديدة.”

وأضاف بقوله :”تبادلنا الاجراءات المشتركة لتحييد المراكز الإرهابية في إدلب وتطبيع الوضع في هذه المنطقة وفي سوريا ككل “.

وأضاف بوتين أنه ناقش مع أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية وأنه يأمل في أن يبدأ عملها قريبا في جنيف.

واستطرد قائلا:”سورية يجب أن تظل دولة موحدة”.

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