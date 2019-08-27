برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا

برشلونة أرسل وفدا إلى العاصمة باريس للتفاوض مع النادي الفرنسي اليوم الثلاثاء، شمل بورداس، وأوسكار جارو المدير التنفيذي، وإيريك أبيدال السكرتير التقني.

وصرّح بورداس للصحفيين فور وصوله مطار إل برات في إقليم كتالونيا: “لم نتوصل لاتفاق بعد، لكننا لا نزال نتفاوض، اقتربنا”.

وكانت شبكة سكاي قد ذكرت أن برشلونة تقدّم كثيرا في مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان بعد الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء.

وقالت سكاي سبورتس إن برشلونة بصدد دفع مبلغا بين 170 مليون يورو، و180 مليون يورو، بجوار ضم باريس سان جيرمان للاعب من برشلونة.

وكذلك أكدت سكاي أن برشلونة سيضم نيمار على سبيل الإعارة قبل شرائه الموسم المقبل.

ورحل نيمار من برشلونة في ظروف استثنائية في 2017، بعد أن قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي له مع برشلونة المقدر بـ220 مليون يورو.

ولكن في يوليو الماضي، أبلغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية.

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