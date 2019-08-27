سكاي: برشلونة حقق تقدما في صفقة ضم نيمار.. وريال مدريد مازال في الصورة

ويأتي تقرير سكاي سبورتس ليعكس ما نشرته سبورت الإسبانية منذ ساعات قليلة، بانتهاء الاجتماع بين الطرفين دون اتفاق.

وقال التقرير إن هناك تقدما في المفاوضات، ولكنه فجر مفاجأة كبرى. ريال مدريد مازال في الصورة!

وقالت سكاي سبورتس إن برشلونة بصدد دفع مبلغا بين 170 مليون يورو، و180 مليون يورو، بجوار ضم باريس سان جيرمان للاعب من برشلونة.

وكذلك أكدت سكاي أن برشلونة سيضم نيمار على سبيل الإعارة قبل شرائه الموسم المقبل.

ورحل نيمار من برشلونة في ظروف استثنائية في 2017، بعد أن قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي له مع برشلونة المقدر بـ220 مليون يورو.

ولكن في يوليو الماضي، أبلغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية.

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