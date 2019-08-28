عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يقولان إن روسيا منعتهما من زيارة رسمية إليها

قال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من منتقدي روسيا، إن الحكومة الروسية منعتهما من زيارة رسمية للبلاد.

وأعلن السيناتور الديمقراطي كريستوفر ميرفي والجمهوري رون جونسون، إنه تم رفض منحهما تأشيرتين لزيارة روسيا مع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال ميرفي في بيان الثلاثاء، إنه يريد “الإبقاء على الحوار خاصة خلال لحظات التوتر” مع روسيا.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، إن جونسون لم يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة في السفارة، ووصفت السيناتور بأنه يعاني من “رهاب روسيا”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الأسبوع الماضي، إلى إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

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