تعديل جدول امتحانات الثانوية الدينية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وأشارت إلى أنه ونظرا لاعتبار يوم السبت المقبل عطلة لمصادفته عيد رأس السنة الهجرية، فقد تقرر إجراء امتحاني اللغة الإنجليزية والسيرة النبوية غدا الخميس، حسب تعميم نشرت الوزارة صورة منه على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمن التعميم تنبيها إلى الطلاب بالحرمان من أداء الامتحان في حالة «التأخر أكثر من عشر دقائق على بداية الامتحان، الغش، الاعتداء على أحد أعضاء اللجنة، إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج قاعات الامتحان».

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