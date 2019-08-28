موعد قبول تلاميذ الصف الأول الابتدائي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق بدء قبول التلاميذ في الصف الأول الابتدائي من مرحلة التعليم الأساسي يوم الأحد المقبل للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن إدارة التعليم الأساسي بالوزارة أبلغت مراقبي التعليم بفتح باب قبول التلاميذ في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي ابتداء من يوم الأحد المقبل 1 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة في تعميم أرسلته لمراقبي التعليم في البلديات أن التلاميذ المستهدفين للدراسة للعام الدراسي 2019-2020 هم مواليد 2013 في التعليم العام والخاص.

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