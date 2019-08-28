تساقط أمطار غزيرة على جنوب غرب اليابان وتأكيد مقتل شخصين

طوكيو-العنوان

أطلقت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء، انذارات قصوى بسبب تساقط أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان خصوصا في جزيرة كيوشو حيث تسببت الفيضانات بمقتل شخصين على الاقل.

وعثر على جثة رجل في سيارته بعد ان جرفتها السيول في منطقة شاغا، وذكرت السلطات المحلية ان رجلا في الثمانين من العمر قضى غرقا في ظروف مماثلة في فوكووكا اثناء محاولته الخروج من سيارته التي غمرتها المياه.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا إن شخصا آخر في ساغا اصيب “بأزمة قلبية”. واضاف “تلقت الشرطة والإطفائيون الكثير من الاتصالات العاجلة”.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة “تم تسجيل خسائر كبرى في مناطق مختلفة بسبب ارتفاع منسوب مياه الانهار وانزلاقات التربة والمنازل التي غمرتها المياه”، موضحا ان فداحة الاضرار قد تزداد في الساعات المقبلة.

واستنادا الى انذار من الارصاد الجوية بمستوى استثنائي اصدرت السلطات المحلية اوامر غير ملزمة بالإجلاء تطال 670 الف نسمة، مقابل 240 الفا في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

المصدر-وكالات

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