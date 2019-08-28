ايوان ليبيا – وكالات :

المحاولات التركية لإرباك المشهد في ليبيا، لا تتوقف، في دعم المجموعات المسلحة المناهضة لبناء الدولة وللجيش الوطني، بالسلاح والعتاد والدعم اللوجستي، الذي بدأ بشكل علنيّ، منذ بداية تحرك الجيش الوطني نحو العاصمة.

وبرز آخرها، يوم الأثنين الماضي، بعد أن كشفت مصادر عسكرية، عن وصول شحنة مدرعات تركية للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، في دعمها لمواجهة الجيش الوطني.

وفي مقابل هذا، أشار مراقبون من المشهد الليبي، أن مستقبل المجموعات المسلحة في ليبيا، يرتهن للموقف التركي ودعمه، وكل حركاته مرتبطة بشكل مباشر بتركيا، التي تُغذّي الصراع في ليبيا، على حساب الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح المراقبون أن تدخل تركيا في ليبيا، يعتبر البوابة الأولى لحلم أردوغان، في انتشار نفوذه داخل دول شمال أفريقيا، عبر دعم الفصائل المسلحة المناهضة للاستقرار.

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