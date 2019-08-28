الحكومة اليمنية تعلن دخول قواتها إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الانفصاليين

عدن-العنوان

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء، دخول قواتها إلى مدينة عدن التي سيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون منذ 10 أغسطس.

وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر “طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها”.

وأضاف الإرياني أن القوات الحكومية أيضا دخلت مطار عدن وقامت “بالسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار”.

وأفاد مصدر أمني حكومي في تصريحات صحفية أن هناك “حرب شوارع تجري حاليا في عدن” خاصة في مناطق دار سعد والممدارة وخور مكسر القريبة من المطار.

وسيطر الانفصاليون في العاشر من أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات.

وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا من مواقع رئيسية احتلها في عدن تحت ضغوط من السعودية والامارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.

ويأتي دخول القوات الحكومية إلى عدن بعد استعادة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السيطرة على محافظة أبين.

يقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، ضمن نزاع جعل ملايين السكان في اليمن على حافة المجاعة.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت عدن عاصمة مؤقتة منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. وكان جنوب اليمن يشكّل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990.

المصدر-وكالات

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