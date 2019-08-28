بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في تهم فساد

بدأت اليوم الأربعاء المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في إطار الفضيحة المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار “1 ام دي بي” مع عرض الادعاء اتهامات بنقل أموال ضخمة الى حسابه الشخصي.

ويتهم نجيب عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يفترض ان يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصاديا لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات.

وهي المحاكمة الثانية في ماليزيا في إطار اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي “1 ام دي بي” مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

وقال المدعي الرئيسي غوبال سري رام أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة إن رئيس الوزراء المخلوع لعب “دورا محوريا” في نهب الأموال و”هدفه الإثراء الذاتي”.

والمسئول الذي كان أيضا وزيرا للمال كان صاحب القرار الوحيد للصنوق و”مارس نفوذه على مجلس ادارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة”. وأضاف المدعي أن رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو الفار العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء “تصرفا معا في كل المراحل المهمة” للفضيحة. وتابع أن نجيب عبد الرزاق “تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية”. وفي هذه المحاكمة ستوجه الى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الاموال وأربع تهم باستغلال النفوذ. وهو متهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014. وهو ينفي التهم الموجهة إليه. ويتم التحقيق أيضا في هذا الملف في الولايات المتحدة وأوروبا في حين أنها لطخت سمعة بنك جولدمان ساكس الأمريكي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 4,5 مليار دولار من الصندوق السيادي.

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