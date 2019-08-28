ركابة ميزران 1؟ … بقلم / المنتصر خلاصة

اللحظة التي حز فيها عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما رأس جرجير الرومي كانت هي الآذان بأن شمال افريقيا ارض رباط ومصب وليست ارض منبع وقرب ..منذ تلك اللحظة التاريخية الحاسمة تعلى شعار المرابطة والمرابطين ليكون الشمال الافريقي وعلى رأسه ليبيا العزيزة ثغر من ثغور الاسلام حيث لا مكان فيه الا للقابض على سلاحه المتأبط لسحوره وقت رواحه ..

فكر اسلامي خلاق صنعته الضرورة والاحتياج منبثقا من المنهاج ..هذا الفكر النبوي الاسلامي المستنير لاتعرفه ارض المنبع ولاتفقهه صحراء نجد ولا يعرفه وادي العقيق..فكر بني على اتحاد العطاء بالولاء لترسيخ قيم نبيلة وفاضلة بشر بها الاسلام.. لايمكن لفقيه عاش بين فيافي الصحراء ولم يرى الا اخوته واطلال اهله وذويه استيعاب الاخر المختلف عنه فهو لايتصور وجود غيره .. وبالتالي أي محاولة لطمس هوية الثغر وفقهه بجلب واحلال فقه المنبع فيه سيكون مأله الفشل ..

ان الشمال الافريقي ارض الفاتحين وليس ارض المجادلين المتنطعين فلا يصح فيه الا ذكر الله ورفع المسابح لتكون شعارا نبويا دالا على ارتباط الجندي المسلم بدينه والتزامه الجادة بعيدا عن مدارس الهوى النجدية والحجازية والعراقية ..ولقد توارتث الاجيال تلك اللحظات الحاسمة من عمر الامة النضالي فكانوا خير حرس وافضل جند للدين والعقيدة الحقة الخالية من أي تشوهات وتشويشات ..حيث كان العمل والبذل والعطاء هو الذي يرسم معالم الحياة في الشمال الافريقي في وقت كان ابن سريج ومعبد وابن جامع هم كعبة الايام التي يطوف حولها الناس في نجد وبغداد ..

وعندما تطور الامر في طرابلس المحروسة كانت ركابة ميزران والناقة والشي بالعين والمكني منارة يستريح عليها علماء الامة العاملون فيخرج حفظة القرأن الكريم في استراحاتهم ليقبلوا تلك الايادي الطاهرة وهي ترسم لهم طريق الحق والفضيلة وتبحث لهم عن مكامن التلاقي مع الاخر دون حزازات او ضغائن او احقاد وهاهم اليوم البعض ممن يتصور نفسه ابن البلاد وصاحب الحق المبين فيها يجعل من تلك المصطبات علامات للذهقنة والوثوب الى حيث لاوجوب ..الوطنية تترنح على ايدي اولئك الملوثين ..

القيم النبيلة تغوص منا بفضل تصرفات اولئك المتصورين ان ركابة ميزران وغيرها تضفي لهم مسحة من الكرامة والبركة والوجاهة ..اليوم طرابلس يتم تفتيتها وضربها بمعاول من يدعي انه ينتمي لها ..وهم الفشلة الاقزام ممن لايرى الوطن الا اموالا واعتمادات ومليشيات وهم في ادبياتهم المربوعية ينشرون ذلك الكلام الفضاض حول القيم التي ضاعت والمبادي التي نسيت وهم في الحقيقة يعرون انفسهم ويورثون العار لاهليهم وذويهم وكل من يلوذ بهم ورضي عنهم ..ان من دواعي الاستغراب خلو الساحة من الاقطاب ففي وقت الجذب يظهر الحب الا في وطن امتلكه السوقة وضيعه ابناء ….

اين المشروع الوطني القادر على مواجهة هؤلاء اين ذهب ابناء الوطن واولاد الحارة وصغار الحومة ..اين هم من هذا الفساد المستشري ..كيف يرضون ان يلتقي الفاسد بالطامع الاجنبي ونحن نعلم انهما ماالتقيا الا ليستمر النهب والفساد ..يتكلم السيد سلامة عن هدنة يتمنى لو انها تستمر لما بعد العيد لتكون توطئة لسلام وطني دائم ..ولا ادري السيد سلامة احمق ام انه يتحامق ..الهدنة التي نريدها اولا هي هدنة دائمة على اموالنا ومذخرات ابناءنا التي وحدها وفقط لازالت مستباحة وهي المغذية لكل هذه الرذائل التي نراها ..

لقد جاع المواطن الليبي وفقد اهم مقومات استقراره وبات مديونا مفلسا مريضا ومع ذلك لازال سلامة ونائبته يقابلون اللصوص ليطلبوا منهم هدنة تخصهم ولايطلبون هدنة للشعب عن اموالهم وارزاقهم ..لاوجود لاستقرار لسلاح خارج مخازن الدولة فليجمع اولا ويوضع تحت حماية الامم المتحدة لحين انتخاب شرعية يسلم لها فيما بعد ..لا استقرار في ظل وجود مليشيات مسعورة شرهة لم يؤخد على ايديها وهي صنيعة الاجنبي ومع ذلك يدعي هذا الاجنبي الافاق انه مع الاستقرار وانه لاحل الا الحل السياسي ..

انهم يفقروننا ويأكلوننا وفي نفس الوقت يطمنوننا بأن الامور ستسير الى الافضل والاحسن ..الله ياركابة ميزران متى تستيقظي وتدركي ان العميل والاجنبي لن يكونا سببا لانتعاشك او ازدهارك فهم لايرونك الا عدوة لهم هذا بجلابيبه المستوردة وذاك باحلامه في العودة ..لازال الكاذبون يرتادونك ولازال الفاسدون يلوذون بك وعندما عبث العابثون بواجهة مسجدك وصحنه ومنبره لم نرى منهم احد ولم نسمع لهم همسا ..ومازال تقولوا الامور طيبة والخير جاي ..

( وَدِدْتُكِ لما كان ودُكُّ خالصاً … وأعرضتُ لما صِرْتِ نهباً مُقَسَّمَا )

( ولا يَلبث الحوضُ الجديدُ بناؤُه … إذا كَثُر الوُرّاد أن يَتهدّما )

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