قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مركز معلومات وادي حلوة جنوب الأقصى

أفاد مسئول فلسطيني بأن قوات “الاحتلال” الإسرائيلي اقتحمت اليوم الأربعاء، مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ( وفا) اليوم عن مدير المركز جواد صيام قوله إن “قوات الاحتلال داهمت المركز وسلمته استدعاء للتحقيق معه يوم الثلاثاء المقبل في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء غير المرخص لغرفة من الأخشاب، علما أن البناء قائم منذ عام 2009”.

وأشار إلى أن “اقتحام المركز يأتي في سياق التضييق على حرية الإعلام، وذلك بحجة متابعته الحثيثة لأحداث مدينة القدس عامة، وبلدة العيسوية خاصة”.

على الصعيد نفسه ، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوّات “الاحتلال” الإسرائيلي 10 مواطنين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها فجر اليوم في محافظات الضّفة الغربية.

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