بالفيديو – لاعبو رد ستار يحتفلون بالتأهل لمجموعات دوري الأبطال على دبابة

وعبر رد ستار منافسه السويسري يانج بويز في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المباراة التي شهدت وجود دبابة على باب الملعب.

فور انتهاء لقاء الإياب صعد لاعبو رد ستار على ناقلة جنود مدرعة مفتوحة للاحتفال مع جماهيرهم بالتأهل لمرحلة المجموعات من البطولة الأقوى على صعيد الأندية.

وانضم اللاعبون للمشجعين في موكب بشوارع العاصمة الصربية من خلال ركوب ناقلة الجنود المدرعة.

لم يتضح بعد من الذي قدم بتوفير هذه المركبة.

وتقام قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الخميس.

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