أسباب حالات الإصابة بـالصفراء بدرنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية في درنة، شعيب بوفجرة، استقرار الأوضاع الصحية بالمدينة وتكليف لجنة من الرعاية الصحية والأمراض المعدية لمتابعة الحالات المصابة بمرض الصفراء «نوع A».

ونفى بوفجرة ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول تفشي مرض الصفراء بالمدينة التي تضم 100 ألف نسمة، موضحًا أن عدد الحالات المصابة 17 حالة فقط ، حيث جرى علاج 13 حالة خرجوا جميعًا من المستشفى، فيما بقيت 4 حالات لاستكمال العلاج بسبب ارتفاع نسبة الصفراء عندهم».

وحول أسباب المرض قال بوفجرة، إن «الأسباب ترجع لتناول المصابين دجاجًا فاسدًا»، مشيرًا إلى أن «اللجنة توصلت إلى الاستنتاج بناءً على سؤال المصابين».

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