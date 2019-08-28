رسميا.. أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميًا اليوم الأربعاء خطط الرئيس دونالد ترامب لزيادة قدرها 5 بالمائة في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي، إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر ، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر .

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في السابق خططا لفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على هذه الواردات.

وأعلن ترامب الزيادة في الرسوم الجمركية يوم الجمعة الماضي على تويتر ردًا على رسوم جمركية صينية انتقامة على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام.

لكن إشعار السجل الاتحادي لم يشر إلى إعلان ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30 بالمائة على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار في أول أكتوبر والتي تفرض عليها حاليا رسومًا بنسبة 25 بالمائة.

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