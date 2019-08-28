بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني.. ترامب: جونسون رجل عظيم

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31أكتوبر.

وكتب ترامب على تويتر: “بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة”، معتبراً أنه سيكون من “الصعب جداً” لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

وأعلن جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الثاني من سبتمبر حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا القرار ألا يمنح النواب المعارضين للخروج بدون اتفاق وقتا كافيا للتصويت على قوانين تتيح تجنب حصول هذا الأمر.

ونددت المعارضة بمناورة جونسون “المعادية للديموقراطية” والتي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

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