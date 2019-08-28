تقرير: إدارة يوفنتوس غاضبة لرفض ساري الإقلاع عن التدخين

ساري اضطر إلى التغيب عن وظيفته في الفترة الماضية لإصابته بالتهاب رئوي، منعه من مزاولة مهنته، وبالتالي عدم قيادة يوفنتوس في أول مباراة بالدوري أمام بارما.

وكالة “أنسا” الإخبارية الإيطالية ذكرت أن إدارة يوفنتوس غاضبة من ساري، لعدم رغبته في الإقلاع عن التدخين.

المدرب ظهر في مقر تدريبات يوفنتوس يوم الإثنين بعد أن تحسّنت حالته الصحية، ورصدته كاميرات صحيفة “كوريري ديلا سيرا” ممسكا بعلبة سجائر.

وعلى الرغم من تواجده في مقر يوفنتوس، لكن ساري لم يتابع التدريبات من أرض الملعب، بل اكتفى بمشاهدتها عبر بث حي في غرفة منفصلة.

وكانت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية قد ذكرت يوم أمس أن ساري يقترب من اللحاق بمواجهة نابولي يوم الأحد المقبل.

ساري قد يقود يوفنتوس رسميا لأول مرة في مواجهة فريقه الأسبق الذي قاده لـ3 سنوات بين 2015 و2018.

وبدا ساري بمعنويات عالية عند ظهوره في مقر يوفنتوس، ويبدو عازما على قيادة السيدة العجوز في قمة الجولة الثانية.

يوفنتوس تغلب على بارما بهدف دون رد في الجولة الأولى، ويسعى للحفاظ على لقبه الذي حصده 7 مواسم متتالية.

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