إسرائيل تؤكد اختراق طائراتها المسيرة الأجواء اللبنانية

أكدت إسرائيل اليوم الأربعاء قيام طائرات استطلاع مسيرة تابعة لها باختراق الأجواء اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته المسيرة”أكملت مهمتها ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر للجيش الإسرائيلي” ، بعد قال الجيش اللبناني إنه أطلق النار عليها في جنوب لبنان.

وقال البيان “قبل ساعة تقريباً ، سمع صوت إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه مجال جوي تعمل فيه طائرات مسيرة إسرائيلية “.

كانت قيادة الجيش اللبناني قد اعلنت أنّ” طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 1935 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة” حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية مساء اليوم الأربعاء.

وقد تصدّى الجيش للطائرة وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت. كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفر كلا لبعض الوقت، وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة. وكذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلق الجيش النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها. وقال سكان في جنوب لبنان إن طائرات استطلاع تحلق فوق المناطق اللبنانية منذ الصباح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا