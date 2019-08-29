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مواعيد مباريات الخميس 2982019.. صدام تاريخي لناشئي الطائرة وقرعة أبطال أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

يقدّم أهم المواعيد لليوم الخميس 29 أغسطس 2019.

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في نصف نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما، يلعب منتخب مصر أمام إيطاليا في الثامنة مساء، بغية الوصول إلى النهائي الأول في تاريخها بالبطولة.

وفي السابعة مساء، تُسحَب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 20192020، وتُنقَل عبر beIN Sports الإخبارية.

وفي البطولة العربية، يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على شباب الأردن في السادسة مساء، وتُنقضل عبر أبو ظبي الرياضية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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