اختراق حساب تويتر للوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

تعرَّض حساب حكومة الوفاق الوطني الموثق بالعلامة الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للاختراق مساء أمس الأربعاء، ونُشر عليه بيان حول استقالة المجلس الرئاسي، لكن المكتب الإعلامي للمجلس نفى سريعًا صحة البيان، وأكد تعرض الحساب الموثق للاختراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك»: «تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على التويتر ونُـشر هذا البيان المزور»، في لافتة لما نشره المخترقون على الحساب الموثق في موقع «تويتر».

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