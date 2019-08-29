نواياه الشاهد حيال ليبيا في حال رئاسته تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

تعهد رئيس الحكومة التونسية المتخلي عن منصبه يوسف الشاهد، والمُرشح لانتخابات الرئاسة المقررة منتصف الشهر الداخل بـ«إعادة مراجعة السياسة الخارجية لبلاده تجاه ليبيا».

وكشف الشاهد الذي فوض صلاحياته كرئيس للحكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان بأنه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، سيعمل خلال الأشهر الأولى على تحقيق عدة أولويات على رأسها إخراج الملف الليبي من زاوية «دبلوماسية الحياد السلبي».

وشدد الشاهد في مقابلة مع إذاعة «موزاييك اف ام» المحلية التونسية على أنه سيستفيد من رئاسة تونس للقمة العربية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للقيام بمبادرات سياسية لحلحلة الملف الليبي من خلال دعوة الإخوة الليبيين إلى تونس والجلوس على طاولة الحوار لأن أمن تونس من أمن الشقيقة ليبيا حسب تعبيره.

ويعد تصريح الشاهد مفاجئا للمراقبين كون التوقعات كانت تشير إلى عمله على مواصلة نهج بورقيبة الدبلوماسي في التعامل مع مختلف الأزمات وبإبقاء تونس على نهج الحياد في حل الأزمة الليبية.

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