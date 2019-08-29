الحكم بالإعدام على 11 من تنظيم داعش بمحافظة بابل العراقية

بابل 29 أغسطس 2019 (وال)- أصدرت محكمة جنايات بمحافظة بابل العراقية، حكمًا بإعدام على 11 إرهابيًا تابعين لتنظيم داعش، عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة، راح ضحيته عددًا من أفراد القوات الأمنية.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي – في بيان – “الهيأة الأولى في محكمة جنايات بابل، نظرت في قضية 11 متهمًا اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب.
وأضاف المجلس في بيانه أن الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجومًا أسموه غزوة الفاضلية، على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر بشمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه.
وأشار المجلس إلى أن الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي “14 مليون دولار تقريبًا”، موضحًا أن الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة. (وال- بابل) س خ/ ر ت
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