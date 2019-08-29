الحكم بالإعدام على 11 من تنظيم داعش بمحافظة بابل العراقية

بابل 29 أغسطس 2019 (وال)- أصدرت محكمة جنايات بمحافظة بابل العراقية، حكمًا بإعدام على 11 إرهابيًا تابعين لتنظيم داعش، عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة، راح ضحيته عددًا من أفراد القوات الأمنية.

‎وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي – في بيان – “الهيأة الأولى في محكمة جنايات بابل، ‏نظرت في قضية 11 متهمًا اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب.

وأضاف المجلس في بيانه أن الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجومًا أسموه غزوة الفاضلية، على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر بشمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه.‎

وأشار المجلس إلى أن الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي “14 مليون دولار تقريبًا”، موضحًا أن الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة. (وال- بابل) س خ/ ر ت

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