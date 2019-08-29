سكاي: سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة

كشفت شبكة “سكاي سبورت” عن اقتراب نادي روما من ضم كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد.

وحسب الشبكة، فإن المدافع الإنجليزي بات قريبا جدا من الانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية على سبيل الإعارة لمدة موسم، ودون وجود لبند الشراء النهائي.

وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 3 مليون يورو، حسب شبكة سكاي سبورتس.

سمولينج اتبعد عن التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد هذا الموسم، مع قدوم هاري ماجواير من ليستر سيتي، وتثبيت فيكتور ليندلوف في هذا المركز، بجانب وجود فيل جونز وإيريك بايي.

صاحب الـ29 عاما شارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا وحيدا.

وينتهي موسم الانتقالات الصيفي في إيطاليا يوم 2 سبتمبر المقبل.

كان مانشستر يونايتد قد باع روميلو لوكاكو المهاجم البلجيكي للفريق إلى إنتر ميلان، فيما سينتقل أليكسيس سانشيز الجناح التشيلي إلى إنتر أيضا على سبيل الإعارة خلال ساعات.

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