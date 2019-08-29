حركة طالبان تعلن توصلها لاتّفاق مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب في البلاد

كابل 29 أغسطس 2019 (وال)- أعلنت حركة طالبان أنها على وشك التّوصل إلى اتّفاق نهائي مع المسؤولين الأمريكيين، حول صفقة يتم من خلالها إنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وأشارت الحركة إلى أن الاتفاق؛ يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، في مقابل تعهد طالبان بأن البلاد لن تصبح ملاذًا لجماعات إسلامية متشددة.

وكانت قد أجريت مفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا بأفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المفاوضات الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين “نأمل أن تكون لدينا قريبًا أخبار سارة لأمتنا المسلمة الساعية إلى الاستقلال”.

يُشار إلى أن حركة طالبان ظهرت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، في شمالي باكستان، عقب انسحاب قوات الاتحاد السوفيتي السابق من أفغانستان، كما برز نجم طالبان وأكثر عناصرها من الباشتون في أفغانستان في خريف عام 1994.

وبدأت حركة طالبان في الظهور لأول مرة، من خلال المعاهد الدينية التي تمول في الغالب من السعودية، التي تتبنى نهجًا دينيًا محافظًا. (وال- كابل) س خ/ ر ت

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