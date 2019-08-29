مقتل 11 عاملا على يدّ تنظيم داعش شمال شرق نيجيريا

بورنو 29 أغسطس 2019 (وال)- قتل 11 عاملا نيجريًا في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق نيجريا.

هذا وقد نقلت وكالة فرانس برس عن قيادي في ميليشيا محليّة موالية للحكومة، إنّ مسلحين تابعين لتنظيم داعش في غرب إفريقيا، فتحوا النار على العمال أثناء قيامهم بتمديد أسلاك الألياف البصرية في قرية واجيركو الواقعة على بعد 150 كيلومترًا من مايدوغوري مركز ولاية بورنو.

وقال القيادي في الميليشيا المحلية مصطفى كريمبي، إن المسلحين أتوا صباحًا، وفتحوا النار على العمال ما أدى إلى مقتل 11 منهم، وجرح عدد آخر مشيرًا إلى أن الضحايا من أبناء المنطقة الذين استعانت شركة الاتصالات بخدماتهم.

وأضاف مصطفى كريمبي أن المسلحين أتوا قبل ذلك ثلاث مرات، وأمروا العمال بالتوقف، معتبرين أن ما يقومون به يُشكل خطرًا على التنظيم.

يُشار إلى أن جماعة بوكو حرام الإرهابية، تنشط في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجمات عناصرها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص، وتشريد زهاء مليونين من السكان.

وانقسمت هذه الجماعة إلى مجموعتين، الأولى ظلت موالية لحركة بوكو حرام، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم داعش في غرب أفريقيا. (وال- بورنو) س خ/ ر ت

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