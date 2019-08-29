حقيقة بيان الاستقالة الجماعية للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن نفي السراج صحة البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على تويتر، والذي تم فيه إعلان الاستقالة الجماعية للمجلس الرئاسي، وتأكيده اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة، جاء بناء على ضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية، وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس.

وهكذا جعل السراج حسب منشور للمركز يتراجع عن قرار تنازله، وتسليمه المهام التنفيذية للحكومة المؤقتة، والترتيبات الأمنية للقيادة العامة للقوات المسلحة.

و كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قد اعلن استقالته، وقال فى بيان له: “نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنا لدماء الليبيين”، وفق ما بثته قناة العربية.

وأضاف المجلس فى بيانه، “نتقدم باستقالتنا حقنا للدماء ومنعا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب”، وتابعت: “نعلن تسليم الحكم للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني”.

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