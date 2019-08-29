قمة روسية ألمانية لبحث الملف الليبي

باريس 29 أغسطس 2019 (وال)- بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأوضح مجلس الوزراء الألماني – في بيان له – أن المستشارة ميركل وبوتين، أعربا عن دعمهما لخطط المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأكد الرئيس الروسي على ضرورة تحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، معربًا عن رغبته في سماع موقف فرنسا بشأن هذه القضية من أجل تنسيق الجهود.

وبدورها، أوضحت البعثة الأممية في ليبيا – في بيان – أن المستشارة الألمانية عقدت مع الرئيس بوتين اجتماعًا مطولاً، تناولا التحديات التي تواجهها ليبيا، في سبيل التوصل إلى الاستقرار، وأثنت على نشاط الأمم المتحدة في هذا الموضوع.

وكان الرئيس الروسي قد أوضح في وقت سابق، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، أن قضية ليبيا موضوع مهم بالنسبة له، مضيفًا أنه من الضروري السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، وأنه يود كثيرًا معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع، من أجل تنسيق جهودهم. (وال – باريس) س س/ ر ت

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