تشيزني: أفضل حارس في العالم كان بديلي والآن لدي الأفضل في التاريخ

وسبق للثنائي أن تجاورا سويا في صفوف روما في موسم 2016-17، قبل أن يرحل البرازيلي مقابل 75 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي.

تشيزني جاءت تصريحاته عبر موقع “ليفربول إيكو” قائلا: “كان لدي أفضل حارس في العالم (أليسون بيكر) كان بديلي في روما، والآن لدي أفضل حارس في التاريخ (جانلويجي بوفون) خلفي في يوفنتوس”.

الحارس البرازيلي نجح في أول مواسمه في الخروج بشباك نظيفة في 21 مباراة بقميص ليفربول.

وتعرض أليسون للإصابة في بداية الموسم الجاري بالركبة الأمر الذي كلفه الغياب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وقد تمتد لأسبوعين على الأقل.

بينما بوفون عاد بعد موسم وحيد في باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، إذ بدأ البولندي على حسابه أمام بارما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويلتقي يوفنتوس مع نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

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