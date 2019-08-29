إنقاذ 405 مهاجرين قبالة ساحل الخمس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن حرس السواحل القطاع الأوسط، إنقاذ 405 مهاجرين غير شرعيين، قبالة ساحل الخمس، خلال الفترة من 18 وحتى 25 أغسطس الجاري، كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية.

وأوضح الحرس، في بيان، اليوم الخميس، أنه أنقذ يوم 18 أغسطس، 37 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد نحو 43 ميلًا شمال شرق الخمس، وهو «29 سودانيًا، يمنيان، صومالي، مالي، موريتاني، ونيجيري»، إضافة إلى مواطن.

وفي 24 أغسطس، تمكن زورق أوباري التابع للحرس، من نجدة 187 مهاجرًا، بينهم ثلاث نساء، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد 64 ميلًا شمال الخمس، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأنقذ حرس السواحل، 179 مهاجرًا آخرين، الأحد الماضي، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد نحو 70 ميلًا شمال غرب الخمس، وهم «146 سودانيًا، ثمانية تشاديين، ثلاثة سنغاليين، نيجيريان، مصري، مالي».

وأشار الحرس إلى خبر إنقاذ 65 مهاجرًا، وانتشال خمس جثث، المنشور يوم الثلاثاء الماضي، منوها بأنه يجب أن يكون هناك عملية تسليم للناجين والجثث، «لكنه لم يجد آذانًا مصغية في هذا العملية»، ما دفعه إلى «إخلاء سبيل المهاجرين».

وتابع: «أما الجثث فلا تزال حتى كتابة هذا الخبر محفوظة في نقطة الخمس لحرس السواحل، وقد بدأت تتحلل، رغم مخاطبة رئيس القطاع والمسؤولين بالقطاع كافة الجهات ذات العلاقة، وخاصة الهلال الأحمر الخمس ومديرية أمن الخمس ونيابة الخمس، لكن لا حياة لمن تنادي، وكل يقدم وعودًا أو يأتي بأعذار كما هو الحال عند طلب استلام المهاجرين».

واختتم بأنه في حالة عدم مجيء جهة مسؤولة لاستلام الجثث، وحتى يوم السبت المقبل، «سيتم دفنها بالطريقة الشرعية واللائقة»، داعيًا «جهات الاختصاص إلى النظر لتلك المسألتين (استلام المهاجرين والجثث) نظرة مسؤولة وإنسانية، ووضع لها حلول ناجعة ودائمة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا