الاذن للبلديات بإنشاء مناطق حرة

ايوان ليبيا – وكالات :

أذنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق للبلديات باقتراح وإنشاء مناطق حرة وشركات استثمارية مشتركة مع رأس مال محلي أو أجنبي.

الحكم المحلي أشارت في بيان لها إلى أنها فتحت باب قبول مقترحات المشروعات أمام البلديات الراغبة في الاستثمار بحسب القوانين المعمول بها على أن تستقبل الوزارة المقترح كاملاً الكترونياً أو من خلال الحضور للوزارة في أوقات العمل الرسمية متضمنا فيه نوع المشروع واسم البلدية.

وأوضحت الوزارة أن استلام الطلبات ستتم عبر فرق مختصة مشكلة من وزارة الحكم المحلي مع الحفاظ على كافة الحقوق الفكرية للمتقدمين، مشددةً أنها على استعداد لتقديم كافة التسهيلات خاصة المشروعات الخدمية.

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