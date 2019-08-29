بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذر من التوتر في بحر الصين الجنوبي

قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا اليوم الخميس إنها تشعر بالقلق من التوتر في بحر الصين الجنوبي في بيان صدر بعد يوم من إبحار مدمرة أمريكية قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها.

وأضافت الدول الثلاث في البيان المشترك الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية أن الموقف هناك “قد يؤدي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة من قبل الانتقادات بشأن ما تعتبره واشنطن زيادة للوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي عبر تشييد منشآت عسكرية على جزر صناعية وحواجز مرجانية في المياه المتنازع على السيادة عليها مع دول أخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا