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منع سفينة إنقاذ تقل 99 مهاجرا من دخول المياه الإيطالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت منظمة ميديترانيا سيفنج هيومان اليوم الخميس، إن سفينة إنقاذ تقل 99 مهاجرًا، منهم أطفال ونساء حُبالى، مُنعت من دخول المياه الإيطالية جنوبي لامبيدوزا.
وأضافت المنظمة أن اثنين من ضباط الحرس المالي الإيطاليين اعتلا السفينة ماري جونيو وأبلغا طاقمها بأنها غير مسموح لها بدخول الميناء الإيطالي بموجب مرسوم أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
وكان المهاجرون قد أُنقذوا قبالة الساحل الليبي أمس الأربعاء بعد العثور عليهم في زورق مطاطي.
وقالت المنظمة إنها طلبت رعاية صحية للركاب وإنها ما زالت تنتظر الرد على طلبها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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