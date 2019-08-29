منع سفينة إنقاذ تقل 99 مهاجرا من دخول المياه الإيطالية

قالت منظمة ميديترانيا سيفنج هيومان اليوم الخميس، إن سفينة إنقاذ تقل 99 مهاجرًا، منهم أطفال ونساء حُبالى، مُنعت من دخول المياه الإيطالية جنوبي لامبيدوزا.

وأضافت المنظمة أن اثنين من ضباط الحرس المالي الإيطاليين اعتلا السفينة ماري جونيو وأبلغا طاقمها بأنها غير مسموح لها بدخول الميناء الإيطالي بموجب مرسوم أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وكان المهاجرون قد أُنقذوا قبالة الساحل الليبي أمس الأربعاء بعد العثور عليهم في زورق مطاطي.

وقالت المنظمة إنها طلبت رعاية صحية للركاب وإنها ما زالت تنتظر الرد على طلبها.

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