الى فزان الاصل لا الى فزان الوافدة (3) … بقلم / البانوسى بن عثمان

سأختم وبهذا الطرح الاخير . كل ما حاولت تناوله من تحت هذا العنوان . بصيغة اُشتقت مفرداتها من واقع الحياة في جغرافيا فزان . التى تَدخّلت جميع مفردات واوجه التأزم . التى عبثت بكل البلاد . فى رسم وتشّكيل ملامح فزان القاسية .

ففى احد الواحات التى اسكنها بالجنوب الليبيى . ومن المعروف بان هذه الواحات تغطى مساحات ليست بالقليلة من جغرافية هذا الاقليم . وفى مجّملها تعتمد النشاط الزراعى . في تفاعلها وتعاطيها مع الحياة اليومية . وتتكئ في تفّعيل نشاطها هذا . على اليد الوافدة الافريقية . وهى في عمومها . عماله ذات شخصية بسيطة في تكّوينها . ويظهر ذلك وبوضوح في ملّمح حياتها . اللباس . الغداء . السلوك. الخ . وتظهر هذه السّمه امام المهّتم على نحو ساطع . اثناء ارتياد اهل القرية . وحضور هذه العمالة ايضا . الى الجامع العتيق لأداء صلاة الجمعة مع نهاية الاسبوع . فنلاحظ ان هؤلاء ودائما يكّتفون باحتلال الصفوف الخلفية للمصليين بالجامع .

ولكن يلاحظ ومند العاميين الماضيين . توافد موّجات كثيفة من هؤلاء . صارت تغطى هذه الواحات . ليس هذا وحسب . بل هؤلاء الجدد . كانوا ذوى سيمات مختلفة . تميّزهم عن سابقيهم . فمثلا . وبغرض الاستدلال بالمقارنة . دعونا نذهب الى ذات الجامع . ونُراقب كيف يتعاطي هؤلاء الجدد معه . نلاحظ الاختلاف يظهر فى مزاحمة هؤلاء الجدد . للناس على الصفوف الامامية . وهنا يجب ان نبيّن بان ذلك . لا يجب ان يُفهم منه . بان هؤلاء ليس من حقهم ذلك . ولكن لنَبيّن بان هؤلاء الجدد . ذو سيمات مختلفة عن سابقيهم . فهم اكثر جرأة من غيرهم . رغم حداثة عهدهم بالبلاد . والسائل هنا يقول : – الي ماذا يسّتند هذا المُحفّز والداعم المعنوي عندهم ؟ . هل يرّجع ذلك ؟ . الى انتظامهم في هيكل يضمّهم . في كتله واحده . وان بداء غير ظاهر للعلن . وهل هو من يأمن لهم هذا الدعم المعنوي . الذى اشرنا اليه . وهل يسّتبطن هذا . غاية لم يحن الوقت لظهورها الى دنيا الواقع على جغرافيا فزان ومن ثم ليبيا ؟ .

كنت احاول ان اصل بالقول . بان استمرار التأزم الليبيى على هذا الحال . سينّزلق به نحو صوّملة الحالة الليبية . كما ارد ويُريد له عرّابها . والذى يتكئ ويسعى الى غايته هذه . ليس بغير المحافظة والاستمرار على ديمومة مدينة طرابلس وإبقائها حاضنة مليشياوية . لتأمن الغطاء المناسب . الذى يحتاجه التحوّل والانحدار بالتأزم الليبيى . الى وجه من وجوه الصوّملة . التى يجرى استحداث مقوماتها . بغطاء جيد توفره طرابلس المليشياوية . بما تحدثه من فوضى وعبث . تشدّ الانتباه والاهتمام بعيدا عن ما يحدث على جغرافية فزان . وما يجرى داخل هذا الاقليم . ومن احداها . هذا الذى اشرنا اليه . المتمثل في الجديد من الموجات المتتالية . من دول جنوب الصحراء . التى صارت تغطى بقسماتها وملامحها ولسانها . وبكثافة غير مسّبوقة جغرافية فزان .

كل هذا – في تقديرى – وغيره . يؤسس لبنية تحتية . تحتاجها دحّرجة الحالة الليبية . الى وجه من وجوه الصوّملة . تتوافق مع احتياجات عرّابها . بما يخدم مصالحه داخل الاقليم وحوض المتوسط .

فعندما اعلن هذا العرّاب من داخل مجلس الامن . وبدون مواربة . عن الانحياز الكامل . الى خندق طرابلس المليشياوية لا الى المدينة . عندما اقتربت الحرب من ابواب طرابلس . اعلن – وبصيغة اخرى – انحيازه الى ما تُحدثه هذه المليشيات من فوضى وعبث داخل المشهد الليبيى . وما يترتب على هذا . من شدْ الانتباه والاهتمام بعيدا عن ما يحدث بفزان . فلم يبقى والحال هذه . امام الهيئة الاممية التى تسعى الى تفكيك هذا التأزم . الا الذهاب نحو فتح نافدة . تستطيع ان تشّرف بها ومن خلالها على واقع فزان . في داخل الجغرافية المنّكوبة .

وهذا لا يكون – في تقديرى – الا في مساعدة فزان الاصل . على التشكّل في جسم ذو صبّغة جغرافية . ينّتظم من مكوّنات فزان الاساسية . وادى الشاطى . حوض مرزق . سبها . وادى البوانيس . وادى الآجال (اوبارى) . ليكون احد المرّتكزات الاساسية في داخل المشهد الليبيى الحالى . وتَسّنده الهيئة بدعّمه ودفّعه . نحو المهام الاساسية جهويه كانت ام وطنية داخل المشهد الحالى . لأنه – في تقديرى – يمثل المدّخل الموضوعي لها . نحو حلحلة التأزم الليبيى . وذلك بتوّظيفه كمُعامل جديد . تستطيع ان تُعيد به صياغة الصراع داخل الجغرافية الليبية . – ان ارادة – بما يخدم ليبيا والليبيين والاقليم والحوض . وهى تستطيع فعل اكثر من ذلك بكثير . والشواهد على ذلك ليست بالقليلة . ليبيريا مثلا .

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