جولة أولى نارية لا تُصدق في مجموعات دوري الأبطال.. 5 مباريات منتظرة

وأقيمت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس في موناكو، لتسفر عن مجموعات متوازنة وأخرى نارية. ()

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في الـ 17 و الـ 18 من شهر سبتمبر المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة نابولي أمام ليفربول في إيطاليا، إلى جانب سفر برشلونة إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند.

نفس الجولة ستجعلنا نشاهد قمة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، إلى جانب مواجهة أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس.

الثلاثاء – 17 سبتمبر 2019

** سالزبوج ضد جينك. (المجموعة الخامسة)

** إنتر ضد سلافيا براج. (المجموعة السادسة)

** ليون ضد زينيت. (المجموعة السابعة)

** بنفيكا ضد ليبزيج. (المجموعة السابعة)

** أياكس ضد ليل. (المجموعة الثامنة)

الأربعاء – 18 سبتمبر 2019

** كلوب بروج ضد جالاتاسراي. (المجموعة الأولى)

** أوليمبياكوس ضد توتنام. (المجموعة الثانية)

** بايرن ميونيخ ضد ريد ستار. (المجموعة الثانية)

** شاختار دونيتسك ضد مانشستر سيتي. (المجموعة الثالثة)

** دينامو زغرب ضد أتلانتا. (المجموعة الثالثة)

** باير ليفركوزن ضد لوكوموتيف موسكو. (المجموعة الرابعة).

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